شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية هامشيا بمستهل التعاملات وسط صعود معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا 0.64 نقطة ليصل إلى مستوى 8055.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.54% رابحا 20.34 نقطة ليصل إلى مستوى 3760.65 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 37.1 مليون سهم بقيمة 721.4 مليون ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 65 شركة.
وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.90%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.24%.
وجاء سهم "باتك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.70%، ثم الوطنية بنسبة 5.42%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 3.17%، فيما تصدر سهم "كهرباء السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.80% ثم مجموعة السريع بنسبة 1.33%، ثم البلاد بنسبة 1.33%.
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