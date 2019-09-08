شكرا لقرائتكم خبر عن "المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش فرص دعم الصناعات اليدوية في مصر الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "الصناعات اليدوية في مصر هل نحن على الطريق الصحيح"، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء وممثلي الحرف اليدوية في مصر.

وتهدف الندوة إلى التعرف على أسباب عدم تحول النجاحات الفردية في الصناعات اليدوية إلى نجاح قطاعي ملموس على المستوى الكلي، وطرح مقترحات محددة لتصحيح المسار تكون داعمة لصانعي القرار في مصر حتى يتم الارتقاء بالصناعات الحرفية واليدوية بالمفهوم الأعم للمكانة التي تليق بمصر.

وأضاف المركز، أن مصر تتمتع بتراث غني ومتنوع من الحرف اليدوية ينبثق من تاريخها العريق بحقائبه المختلفة وعمالة ماهرة خاصة من النساء، والتي تعمل بالفعل في هذا المجال وتقدر على الأقل بنحو 2 مليون عامل، كما أن هناك بوضوح نجاحات فردية متميزة في كافة مجالات الصناعات اليدوية، وهو ما يعني أن في مصر ما يسمح بإنتاج منتجات حرفية منفردة ومتميزة تحقق مكانة عالمية تدعم ليس فقط الصادرات المصرية بل تدعم قطاعات أخرى مثل السياحة، فضلا عن مساهمتها في خفض مستوى الفقر.