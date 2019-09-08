شكرا لقرائتكم خبر عن نمو واردات الصين من النفط الخام 2.8% فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفيد بيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك أن الصين استوردت 42.17 مليون طن من النفط الخام في أغسطس، بزيادة 2.8 % من 41.04 مليون طن في الشهر السابق.
وزادت واردات المنتجات النفطية 28.4% إلى 2.09 مليون طن، في حين تراجعت صادراتها 25.8 %إلى 4.08 مليون طن.
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