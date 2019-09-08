شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش مفاجئ لصادرات الصين فى أغسطس واستمرار ضعف الواردات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت صادرات الصين 1% على غير المتوقع فى أغسطس مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته بيانات الجمارك اليوم الأحد، متأثرة بتصاعد حرب التجارة الصينية الأمريكية واستمرار ضعف الطلب العالمى.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الصادرات 2%، بعد صعودها 3.3% فى يوليو.
وتراجعت الواردات 5.6% على أساس سنوى، فى قراءة أقل بقليل من هبوط متوقع عند 6% ودون تغير عن مستوى الانخفاض المسجل فى يوليو.
وبهذا يبلغ الفائض التجارى للصين 34.84 مليار دولار فى أغسطس، مقارنة مع 45.06 مليار فى يوليو، وتوقع المحللون 43 مليار دولار.
وشهد أغسطس تصعيدا فى النزاع التجارى المرير الدائر منذ عام، مع إعلان واشنطن عن رسوم جمركية بنسبة 15% على تشكيلة واسعة من السلع الصينية بدءا من أول سبتمبر، لترد الصين برسوم انتقامية، وتسمح لعملتها اليوان بالانخفاض بشدة لتخفيف ضغط الرسوم.
ومن المقرر أن يدخل مزيد من الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ فى أول أكتوبر و15 ديسمبر.
كانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا يوم الخميس على إجراء محادثات تجارة رفيعة المستوى أوائل أكتوبر فى واشنطن، فى أول مباحثات مباشرة بين الجانبين منذ اجتماع لم يكلل بالنجاج فى نهاية يوليو.
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