شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح لثالث جلسة على التوالي وهو ما اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، ومازال مؤشر القوة النسبية يعكس استمرار الأداء السلبي للسهم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من عمليات جني الأرباح في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 0.87 درهم كمستوى اول ثم 0.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.97 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.91 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط