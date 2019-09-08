شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا في اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 5.25 درهم، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، مقتربا بذلك السهم من مستوى المقاومة 5.35 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم اتجاهه الصاعد لمستوى المقاومة التالي عند 5.50 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.23 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.32درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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