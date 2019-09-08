شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.90 درهم، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى 1.72 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 1.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.91 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط