شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 0.319 درهم، وذلك بعدما لامس متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما يلامس السهم خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 0.31 درهم كمستوى اول ثم 0.285 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.33 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.32 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط