شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.82 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة الهام عند 0.83 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.91 درهم كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.80 وبين مستوى المقاومة هو 0.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد