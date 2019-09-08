شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يستند على دعم قوي -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5.67 درهم، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي والقوي عند 5.65 درهم، والذي دفع السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 5.73 درهم، وبالتزامن مع أداء إيجابي على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة الهام عند 5.90 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 5.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.68 وبين مستوى المقاومة هو 5.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد