شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يبدا جني أرباح -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.23 درهم، فقد دفع هذا المستوى السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 0.215 درهم، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر "Price ROC " لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.19 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.23 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.21 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط