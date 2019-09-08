شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تقدمه لينهي تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 1.71 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك مما نتوقع معه استمرار الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.75 درهم كمستوى اول ثم 1.84 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.66 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.69 وبين مستوى المقاومة هو 1.73 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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