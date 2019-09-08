شكرا لقرائتكم خبر عن بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 4.50 درهم وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.30 درهم كمستوى اول ثم 4 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.80 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.53 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط