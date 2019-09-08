شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يسجل اعلى مستوى عامين ونصف -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3.45 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في عامين ونصف، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 3.10 درهم، وهو ما يشير الى استمرار القوى الشرائية والتي نتوقع ان تصل بالسهم لمستوى المقاومة التالي عند 4 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.30 وبين مستوى المقاومة هو 3.70 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد