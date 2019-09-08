شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: لا تحول فى سياسة السعودية تجاه أوبك بعد تعيين وزير طاقة جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول سعودي اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات المملكة تجاه أوبك بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة، مضيفا أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.
وعُين الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودى والمسئول النفطي المخضرم، وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح وهي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة حقيبة الطاقة.
وقال المسئول "لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك، الأمير عبد العزيز سيعمل علي تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها".
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