شكرا لقرائتكم خبر عن وزير طاقة الإمارات: منتجو النفط "ملتزمون" بموازنة السوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي اليوم الأحد، إن المنتجين من أوبك وخارجها "ملتزمون" بتحقيق التوازن في سوق النفط، وذلك عندما سُئل عن تخفيضات أعمق محتملة على مستويات الإنتاج.
وأضاف أنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام، حسبما أبلغ مؤتمرا صحفيا في أبوظبي.
وقال إن العوامل السياسية وبواعث القلق المتعلقة بتوترات التجارة العالمية هي التي تؤثر على السوق وليس مستويات العرض والطلب.
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