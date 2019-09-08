شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسرا 1.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1549.75 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 728 ألف سهم بقيمة 175 ألف دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.72% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.21%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%.