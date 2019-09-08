شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% خاسرا 20.39 نقطة ليصل إلى مستوى 2870.53 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 35.7 مليون سهم محققة ما قيمته 87.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1010 صفقة ل29 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.77%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.35%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 0.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.92%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 2.90%.