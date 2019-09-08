شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات للكندوز.. و120 جنيها للبتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم بالقاهرة اليوم الأحد 8- 9-2019، استقرارا فى جميع الأسواق بالقاهرة الكبرى والمحافظات. واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 - 150 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 120 – 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، ويأتى تباين الأسعار بحسب المنطقة، فيما شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80- 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.

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