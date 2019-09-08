شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 8-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 8-9-2019 بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر نحو 696 جنيها للجرام، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 595 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 696 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 794 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5568 جنيه.

Advertisements

أوقية الذهب 1505 دولارات.

سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية.

ويرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.

معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوتا محدودا قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى آخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير جدا بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.