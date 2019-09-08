%8 تراجع بالمبيعات.. تعرف على أكثر السيارات مبيعًا في مصر خلال 2019 وأسعارها.. والنيسان الصني تتصدر

الموجز

تراجعت مبيعات السيارات «ملاكي» الركوب في مصر بواقع 8% على أساس سنوي خلال الاشهر السبع الأولى من عام 2019 بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وكانت هناك حملات تحت عنوان «خليها تصدي» انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب بعدم شراء السيارات بسبب غلاء أسعارها.

مجمل مبيعات السيارات

ووفقًا لـ«أميك» فقد بلغ مجمل مبيعات سيارات الركوب خلال الأشهر الست الأول من العام الجاري 62 ألفًا و810 وحدة مختلفة السعات والمناشئ والاستخدامات، ذلك مقارنة بـ69 ألفًا و901 وحدة عن نفس الفترة من 2018.

نيسان صني

وواصلت نيسان صني محلية الصنع التي تباع بأسعار رسمية تبدأ من 223.000 جنيه وتصل إلى 245.000 جنيه، تصدرها لقائمة السيارات الـ10 الأكثر مبيعًا في 2019 بواقع 6.849 سيارة.

ويمكن التعرف على السيارات الـ9 الأخرى كالتالي:

تويوتا كورولا

احتلت تويوتا كورولا المركز الثاني في قائمة أكثر السيارات مبيعًا خلال الأشهر السبع الأول من العام 2019 الجاري، وبلغ مجمل مبيعاتها 6.301 وحدة.

تتوفر كورولا في مصر بخمس فئات من التجهيزات وتعمد جميعها على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان ويرتبط نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات ويتوفر بالنسخة القياسية والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات. وتبدأ أسعار كورولا الجديدة من 305 ألف جنيه.

هيونداي توسان

احتلت هيونداي توسان المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في أول سبعة أشهر من 2019، ذلك بعد نجاح الوكيل المصري في تسويق 3.597 وحدة.

وتتوفر هيونداي توسان في مصر بسبعة فئات من التجهيزات وبنوعين من المحركات، الأول رباعي السلندرات وسعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان وسرعته القصوى 186 كم/س، أما المحرك الثاني فتم تزويده بشاحن تربو لتصل قوته إلى 175 حصان وسرعته القصوى 200 كم/س.

وتبدأ الأسعار الرسمية لهيونداي توسان موديل 2020 من 424.900 جنيه وحتى 529.900 جنيه للموديلات العادية، ومن 549.900 جنيه إلى 574.900 جنيه للنسخ التربو.

بي واي دي F3

احتلت بي واي دي F3 سيدان الصينية المجمعة محليًا بمصانع الأمل للسيارات الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر المركز الرابع بقائمة الـ10 الأكثر بيعًا في الأشهر السبع الأول من 2019.

وبلغ إجمالي الوحدات المباعة خلال الفترة المذكورة 2.962 سيارة.

وتتوفر بي واي دي F3 موديل 2020 بنسخة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 173.000 جنيه.

شيفرولية أوبترا

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حازت شيفرولية أوبترا على المركز الخامس في قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا، ذلك بعدما وصل إجمالي مبيعاتها في أول سبعة أشهر من العام الجاري 2.588 وحدة.

ويتوفر موديل 2020 من شيفرولية أوبترا بأسعار تبدأ من 208.900 جنيه وتصل إلى 225.100 جنيه.

رينو لوجان

احتلت رينو لوجان المركز السادس في قائمة العشر الكبار الأكثر مبيعًا في الأشهر السبع الأول من 2019، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها 2.472 وحدة.

وتتوفر رينو لوجان موديل 2019 في مصر بـ6 فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ أسعارها من 188.000 جنيه وتصل إلى 247.000 جنيه.

هيونداي إلنترا HD

صعدت هيونداي إلنترا HD المجمعة محليًا إلى المركز السابع في قائمة أكثر السيارات مبيعًا في الأشهر السبع الأولى من 2019، ذلك بعدما كانت تحتل المركز الثامن بمبيعاتها في النصف الأول من العام.

مجمل مبيعات هيونداي إلنترا HD في سبعة أشهر بلغ 2.403 وحدة.

وتقدم مجموعة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، السيارة إلنترا HD موديل بأربعة فئات من التجهيزات وتعمل جميعًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة من 241.900 جنيه وتصل إلى 269.900 جنيه.

كيا سبورتاج

تقهقرت كيا سبورتاج كيا سبورتاج 2020 الشكل الجديد إلى المركز الثامن بعد أن كانت تحتل المركز السابع بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بالنصف الأول من 2019.

ووصل إجمالي الوحدات المباع من كيا سبورتاج خلال الأشهر السبع الأول من العام الجاري 2.356 وحدة.

تتوفر سبورتاج المقدمة من كيا الكورية في مصر بـ6 فئات من التجهيزات، وجميعها مزود بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 177 حصان وسرعة قصوى 201 كم/س، وناقل حركة "ستيبترونيك" من 7 سرعات.

وتقدم السيارة الجديدة موديل 2020 لعملاء السوق المحلي بأسعار تبدأ من 430.000 جنيه ويبلغ سعر الفئة الأعلى منها 545.000 جنيه.

شيفرولية أفيو

احتلت شيفرولية أفيو سيدان محلية الصنع المركز التاسع في قائمة الأكثر مبيعًا بـ2019، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها خلال الأشهر السبع الأول من العام الجاري 1.859 وحدة.

كانت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر أعلنت مؤخرًا عن موديل 2020 فيس ليفت من أفيو والذي يقدم بفئتين من التجهيزات كلاهما يعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتباع الفئة القياسية من شيفرولية أفيو بـ197.900 جنيه، فيم تباع الفئة الكاملة بـ203.300 جنيه.