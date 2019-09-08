شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة 8 عملات مصرية انقرضت.. منها السحتوت والريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت العملات المصرية منذ القرن الماضى وحتى يومنا هذا ولعل الجنيه هو الرمز السائد لها، وبالرغم من أنه كان عملة تدل على الثراء إلا أن هناك عملات أخرى تمتعت بالشهرة لدى جميع سواء فى الأفلام أو المسلسلات القديمة بينما فى الوقت الحالى الكثير لا يعرف ماهى تلك العملات وماذا كانت قيمتها وما هى أبرز تلك العملات التى انقرضت حتى يومنا هذا .

السحتوت

أصغر العملات التى مرت على مصر منذ القرن قبل الماضى، حيث إن السحتوت يمثل ربع مليم، أى ما يعنى أن 4000 سحتوت تساوى جنيه واحد، وكان السحتوت أحد العملات المشهورة فى الأفلام وأصبح لفظ سحتوت هو لفظ يدل على الفقر الشديد .

المليم

يعتبر المليم ثانى أصغر عملها تداولها المصريون منذ أن عرفوا العملات واستمر التدوال بالمليم قرابة القرن، وحسابيا الجنيه هو 1000 مليم، أى أنه بالمقارنة بالقرش فهو يساوى 10 مليم .

النكلة

وهى عملة ظهرت فى القرن الماضى وهى تساوى 8 سحتوت أو 2 مليم، 500 نكلة تساوى جنيه مصرى، وأخذت النكلة اسمها من المعدن المستخدم لصناعتها وكانت تصنع من النيكل .

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التعريفة

وظهرت التعريفة فى العشرينات من القرن الماضى وكانت تعنى رقميا 5 مليمات، أى أن 200 تعريفة تساوى جنيه واحد، وبمعنى آخر تساوى نصف قرش .

القرش أو الصاغ

وكان يطلق على القرش الصاغ فى بعض الأحيان وهى عملة تستخدم ولكن اسميا فقط ليس لها كيان على أرض الواقع فمثلا الجنيه يساوى 100 قرش أو 100 صاغ واختفى القرش من التداول منذ أكثر من 50 عاما.

الشلن

هو عملة انقرضت مع نهاية القرن الحالى وهى تساوى 5 قروش أو 5 صاغ، 20 شلن تساوى جنيها واحدا، وكثير من أعمار الأربعينات حضروا وشاهدوا الشلن واستخدموه كثيرا، ولكن اختفى الشلن الذى تنوع بين معدن وورقى .

البريزة

هى عملة أيضا انقرضت مع نهاية القرن الماضى وكانت تعنى 10 قروش، أو 2 شلن والجنيه يساوى 10 بريزة.

الريال

كثيرا لم يعرفوا أن الريال كان عملة متداولة بين المصرين اقتبس اسمه من الريال الأسبانى، حيث كانت العملة الأسبانية تساوى 20 قرشا ولذلك أطلق على العشرين قرشا ريال، وأيضا اختفى الريال من التداول مع نهاية القرن الماضى.