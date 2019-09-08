الان تتابع وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط غير متأثرة بالعرض والطلب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 9:15 ص, 8 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 الإمارات غير قلقة بشأن سعر النفط دبي- الخليج 365: قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأحد ان سوق النفط غير متأثرة بالعرض والطلب بل بمؤثرات جيوسياسية وبواعث قلق بسبب توترات التجارة. وأكد خلال تصريحات له اليوم أن الإمارات غير قلقة بشأن سعر النفط لكن بشأن المخزونات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط غير متأثرة بالعرض والطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.