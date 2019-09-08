شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن خطة تصنيع سيارات كهربائية فى مصر بالتعاون مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عودة شركة النصر للسيارات، من التصفية إلى الحياة مرة أخرى، والحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لإعادة حلم تصنيع سيارة ركوب مصرية 100%.

1 - وزارة قطاع الأعمال اتفقت مع شركة نيسان العالمية لتصنيع سيارة، إلا أن المشروع توقف وتم استبداله بتصنيع سيارة كهربائية .

2 – تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركة جيلى الصينية، لإنتاج عربات الركوب الكهربائية (الملاكي، والأجرة).

3 – هناك اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها (أوتوبيسات، حافلات، سيارات) فى شركاتها التابعة.

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4 - نائب رئيس مجلس إدارة "جيلي" أكد على تطلع الشركة للتعاون مع الإنتاج الحربى لتصنيع السيارة.

5 – وزير قطاع الأعمال العام، استقبل لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، مرتين لتصنيع سيارات كهربائية.

6 - إحدى الشركات الصينية تسعى لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر على أرض شركة النصر للسيارات لتصديرها واستخدامها محليا.

7 - توجه وزير قطاع الأعمال العام، إلى الصين لبحث فرص التعاون مع الجانب الصينى خاصة فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

8 - يجرى الوزير مباحثات مع وزير الصناعة الصينى، ويلتقى مسئولو عدد من الشركات الصينية العاملة فى صناعة السيارات الكهربائية ويزور مصانعها.