8 معلومات عن خطة تصنيع سيارات كهربائية فى مصر بالتعاون مع الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عودة شركة النصر للسيارات، من التصفية إلى الحياة مرة أخرى، والحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لإعادة حلم تصنيع سيارة ركوب مصرية 100%.
1 - وزارة قطاع الأعمال اتفقت مع شركة نيسان العالمية لتصنيع سيارة، إلا أن المشروع توقف وتم استبداله بتصنيع سيارة كهربائية .
2 – تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركة جيلى الصينية، لإنتاج عربات الركوب الكهربائية (الملاكي، والأجرة).
3 – هناك اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها (أوتوبيسات، حافلات، سيارات) فى شركاتها التابعة.
4 - نائب رئيس مجلس إدارة "جيلي" أكد على تطلع الشركة للتعاون مع الإنتاج الحربى لتصنيع السيارة.
5 – وزير قطاع الأعمال العام، استقبل لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، مرتين لتصنيع سيارات كهربائية.
6 - إحدى الشركات الصينية تسعى لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر على أرض شركة النصر للسيارات لتصديرها واستخدامها محليا.
7 - توجه وزير قطاع الأعمال العام، إلى الصين لبحث فرص التعاون مع الجانب الصينى خاصة فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية.
8 - يجرى الوزير مباحثات مع وزير الصناعة الصينى، ويلتقى مسئولو عدد من الشركات الصينية العاملة فى صناعة السيارات الكهربائية ويزور مصانعها.
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