شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اشتراطات بيئية ضمن منظومة تحديث الفنادق المصرية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة السياحة الاثنين المقبل معايير جديدة لتصنيف الفنادق، تلك المعايير التى عملت على تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية على مدار عام، وذلك فى ضوء خطة وزارة السياحة، لإعادة هيكلة القطاع، والذى يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية أحد محاوره الأساسية.

ومن أهم النقاط المستحدثة فى المعايير الجديدة ثلاثة اشتراطات خاصة بالبيئة تم وضعها ضمن منظومة تحديث الفنادق المصرية، وهى:

استخدام الرى بالتنقيط فى الحدائق الملحقة بالفنادق والمنتجعات السياحية لترشيد استخدام المياه.

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منع استخدام البلاستيك داخل الفندق أو المنتجع واستبداله بمواد غير ضاره بالبيئة والحياة البحرية.

الالتزام باستخدام المبيدات الحشرية التى تتطابق مع المعايير البيئية الدولية، والتوعية بطرق الاستخدام السليم لتلك المبيدات

وسيكون هناك ممثل عن وزارة البيئة متواجد ضمن فريق وزارة السياحة للتفتيش على الفنادق المصرية بعد تطبيق المعايير الجديدة.