شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عقد مزاد جديد لشراء الأقطان من مزارعى بنى سويف والفيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مساء اليوم الأحد مزاد جديد لشراء الأقطان من مزارعى بنى سويف والفيوم وفق آلية تداول الأقطان الجديدة .
تنظم المزاد شركة الوادى للتجارة وحليج الاقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وفق الأسعار العالمية للأقطان، خاصة قطن البيما الأمريكى.
مما يذكر أنه تم شراء نحو 11 ألف قنطار قطن جديد من المزارعين بقيمة 23 مليون جنيه منذ بدء التعامل بآلية القطن الجديدة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، حيث تمت الترسية على شركات تجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
ووفقًا لنظام التداول الجديد، تقوم الشركة الراسى عليها المزاد بتسليم المزارع 70% من ثمن القطن فور انتهاء المزاد وباقى المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد معدل التصافى وفروق الرتب.
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