شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة: أولوية تخصيص المصانع الجديدة وفقا لقائمة إحلال الواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر حكومى بوزارة الصناعة لـ"الخليج 365"، أن أولوية التخصيص فى المجمعات الصناعية الجديدة، سيكون للمستثمرين المتقدمين بدراسات لإنتاج منتجات تساهم فى الحد من الواردات ضمن خطة الدولة لإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، مشيرا إلى التركيز على التخصيص للقطاعات التصنيعية التى يحتاجها السوق فعليا.

وتسير وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، عقب تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت، حيث بدأت بعض المصانع الصغيرة الدخول على خط الإنتاج فى بعض المجمعات التى جرى العمل على تدشينها خلال عام 2018.

يشار إلى أنه يتم تدشين 13 مجمع صناعى فى 12 محافظة بمحافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان» لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة عملت على تصنيف الواردات منها منتجات متوسطة وصغيرة وكبيرة، على أن يكون تخصيص الوحدات الصناعية الجديدة وعددها 4317 مصنع صغير، للصناعات ذات الأولوية التى تساهم فى تطبيق خطة إحلال الواردات بمنتجات مصرية.