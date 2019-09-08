شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة اقتصادية.. تعرف على "الإيكو" أول عملة أوروبية موحدة قبل اليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر عملة اليورو وهى العملة الأوروبية الموحدة، ثانى أقوى العملات فى العالم بعد الدولار الأمريكى، وسجل اليورو اسوأ أداء له أمام الدولار خلال الأزمة المالية العالمية منتصف يوليو 2008.

فكرة تدشين عملة أوروبية موحدة بدأت من خلال خطة فيرنر عام 1970 التى طرحها رئيس الوزراء اللوكسمبورغى بيير فيرنر، التى كانت نواة الإتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبي، والتى كانت تهدف لتطبيق عملة موحدة فى الاتحاد الاقتصادى الأوروبى بحلول عام 1980، لكن سرعان ما انهارت الفكرة وحل محلها عام 1972 اتحاد تصريف العملة الأوروبى.

وفى مرحلة لاحقة وخلال 1979 تم تدشين النظام النقدى الأوروبي، ثم إنشاء عملة نقد شكلية لحساب تصريف العملة تحت أسم الإيكو (ECU)، التى من الممكن وصفها بأنها العملة الأوروبية الموحدة السابقة لليورو، وفى عام 1988 تبنت اللجنة الأوروبية تحت رئاسة جاك ديلورس ما يسمى بتقرير ديلورس، هذا التقرير وضع الأساس لتطبيق تنفيذ العملة الأوروبية الموحدة من خلال تطبيق ثلاث مراحل.

وخلال السطور التالية ننشر أهم معلومات عن اليورو وهو العملة الأوروبية الموحدة المستمرة حتى الآن.

- اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون.

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- العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

-بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفى ابتداءاً من عام 1999.

-خلال يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية.

- اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

- اليورو حقق سعر صرف قياسى فى 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكى. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكى وصل إليها اليورو فى 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكى، بسبب الأزمة المالية.