"التخطيط" تشهد تخريج الدفعة الأولى وإطلاق الثانية من "القيادة التنفيذية للمرأة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة فى الحكومة المصرية، وإطلاق الدفعة الثانية، وذلك بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، والدكتور جيف شميديكا، رئيس العلاقات الدولية بجامعة ولاية ميزورى، حيث سيشهد الحفل تسليم المشاركات فى البرنامج شهادة معتمدة للقيادة فى الجهاز الإدارى للدولة.

وكانت وزارة التخطيط، قد بدأت فى أكتوبر الماضى، بالتعاون مع المعهد القومى للإدارة، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج "إعداد القيادات التنفيذية للمرأة فى الحكومة المصرية"، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، ومن أجل إعداد المرأة لتضطلع بمسئولياتها القيادية فى الحياة السياسية وفى الجهاز الإدارى للدولة وفى المجتمع بصفة عامة.

يذكر أن برنامج القيادات التنفيذية للمرأة، يناقش عددا من الموضوعات، أبرزها، قيادة التغيير، القيادة الفعالة، مهارات التفاوض الناجح، مهارات التواصل، إدارة الأفراد، وصنع القرار، إضافة إلى بعض الموضوعات المستجيبة للنوع مثل المرأة والتنمية المستدامة، وعدم التمييز/المساواة فى بيئة العمل، وآليات الحد من التحرش وأنواعه.