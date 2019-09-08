رؤية إندونيسيا وأسبوع الأمن السيبراني الإيطالي في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:سامي مسالمة

أكد المدير العام لتطوير الصادرات الوطنية الإندونيسية، دودي إدوارد، أن الجناح الإندونيسي، الذي سيكون مركز معرض العلامات التجارية في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، سيكون منصة لعرض «رؤية إندونيسيا الذهبية 2045»، والتي أطلقها الرئيس الإندونيسي مؤخراً.

وأشار دودي، في تصريحات صحفية، إلى أن هذا الأمر يتفق مع توجيهات الرئيس جوكو ويدودو، وهو أن على الجناح الإندونيسي، إظهار إندونيسيا في المستقبل، وبذلك سيتم عرض رؤية إندونيسيا الذهبية خلال الحدث، وهو كيف ستصل المكافأة الديموغرافية الإندونيسية إلى ذروتها، والتي تعني أن الشباب العاملين في إندونيسيا سيكونون هم المسيطرون على التركيبة الديموغرافية، إضافة إلى التوقعات بأن إندونيسيا ستصبح ضمن أكبر 5 اقتصادات على مستوى العالم، إلى جانب التطورات التكنولوجية، التي تقوم عليها الصناعات الإبداعية.

وأوضح دودي، أن جناح إندونيسيا في معرض إكسبو 2020، سيتم إدراجه في منطقة الفرص، وسيقدم 173 برنامجاً تغطي الثقافة والأعمال والاستثمار والسياحة، مشيراً إلى أن الجناح سيكون ساحة لمقارنة إندونيسيا في أعين العالم، كما أن انعقاد منتدى لرواد الأعمال الذي يجمع الرواد من كل بلد خلال الحدث، سيكون فرصة أيضاً لإندونيسيا؛ لتوسيع صادراتها من سلع الموارد الطبيعية إلى عدد من البلدان الشريكة التجارية.

وقال باولو غليسينتي، مفوض إيطاليا في إكسبو 2020 دبي: «إن محتويات وخصائص نظام الأمن السيبراني الوطني، ستكون أساسية في القصة، التي ستقدمها إيطاليا إلى العالم طوال فترة الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، ولهذا السبب، فإن العشرات من الجامعات ومراكز البحوث الإيطالية، التي لديها أنشطة في هذا القطاع، ستكون حاضرة في معرض إكسبو 2020 دبي في جناحنا». وبدوره أكد فينتشنزو دي لوكا، المدير العام للنظام الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الخارجية الإيطالية، خلال اجتماع مع حوالي ألفي شركة و23 ألف موظف نشط في هذا القطاع، أن المفوضية الإيطالية في إكسبو 2020 دبي، ستشجع على إجراء حوار واسع ومفصل بين الرأي العام والمؤسسات حول إمكانات وتحديات الأمن السيبراني في ضوء المعرض العالمي العام المقبل.