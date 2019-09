شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الخضراء الجديدة ومصير اتفاق باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

قدّر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2018 أن آثار تغير المناخ قد تكلف الولايات المتحدة أكثر من 500 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2100.

بذلت النائبة الديمقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز جهداً وفيراً في وضع استراتيجية الصفقة الخضراء الجديدة Green New Deal، والتحشيد والترويج لها (عرضت فيلماً وثائقياً حمل اسم «رسالة من المستقبل - A message from the future يتضمن خارطة طريق لتطبيق الصفقة بعد 2020، إذا ما فاز الديمقراطيون بالرئاسة وبأغلبية مقاعد الكونجرس)، وفي وضع الاستراتيجية على طاولة النقاش والتصويت أمام الكونجرس. لكن هذه الرؤية، كما سبق وذكرنا، هي في الواقع عبارة عن يوتوبيا لا تملك حظوظاً كبيرة للإقرار والتطبيق، ليس فقط لأن الحزب الجمهوري يقف بكليته ضدها، وإنما الحزب الديمقراطي نفسه، ككتلة متراصة، لا تدعمها وإنما تفضل الوقوف مع الأعضاء الجمهوريين في استمرار دعمهم لشركات الطاقة ووول ستريت. فحتى لو فاز الديمقراطيون بالرئاسة وبأغلبية مقاعد الكونجرس، فإن كثيرين من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذين امتنعوا عن التصويت من أجل إنجاح تصويت الجمهوريين على إفشال الخطة يوم 26 مارس الماضي، سوف يحتفظون بمقاعدهم، إذ إن الانتخابات الجزئية ستشمل 12 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ فقط.

مع جدارة الملاحظة هاهنا، بأنه على الرغم من عشرات الصفحات التي تشرح خطط مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وعددهم يناهز العشرين، حول كيفية تطبيق برامج الصفقة الخضراء الجديدة والمشاريع الأخرى المتعلقة بتغير المناخ، الا أن أيّاً منها لم يتضمن وضع سعر (ضريبة) على الطن الواحد من انبعاثات الكربون (أو قرينه المسمى نظام تسقيف الكربون {وضع سقف} والاتجار به

Cap-and-trade system)، الذي يترجم التكلفة الضمنية الناتجة عن استهلاك الوقود الاحفوري، أو تكلفة التسبب في احترار الكوكب الأرضي، وهو محور سياسات ومطالبات الدول الأوروبية الغربية وسلسلة منظماتها غير الحكومية المنشغلة بقضايا تغير المناخ. أيضا، علينا أن لا ننسى أنه حتى فرنسا، موطن اتفاق باريس لتغير المناخ والداعمة له بقوة، لم تتمكن حكومتها من تنفيذ أجندة رئيسها ماكرون الخاصة بخفض انبعاثات الكربون. حيث قوبلت محاولتها لفرض ضرائب أعلى على الغاز والوقود الاحفوري، باحتجاجات واسعة أخذت مسمى حركة السترات الصفراء. فقد خرج الفرنسيون الى الشوارع للاحتجاج على فرض ضريبة البنزين التي هددت مستوى معيشة الطبقة الوسطى في المدن والأرياف الفقيرة، والتي قالت الحكومة إنها مصَّممة لخفض غازات الاحتباس الحراري. لكن المحتجين قالوا عن تدابير هذه الخطة إن من صممها في الواقع سياسيون ينتمون الى مصالح طبقة الأثرياء التي لا ترغب أبداً في التخلي عن جزء كبير من أموالها والتي لا يثق الجمهور في ساستها.

أين تكمن عقدة الصفقة الخضراء الجديدة؟ إنها تكمن، من وجهة نظرنا، أولا في خطوط برنامجها التنفيذي الذي لن تحتمله بنية الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير، نظراً لأن أنظمة الطاقة في الولايات المتحدة تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على الفحم والنفط والغاز؛ وثانياً في الكلفة الباهظة للخطة، حيث قدّر مركز الأبحاث الأمريكي المحافظ American Action Forum أن التكاليف قد تتراوح ما بين 51 تريليون دولار و 93 تريليون دولار خلال العقد المقبل. لكن، وبحسب مجموعة بلومبيرج، فإن غالبية هذه التكاليف، وهي في حدود 42.8 تريليون دولار، ستذهب لتوفير الوظائف والرعاية الصحية للجميع، فيما سيتم تحويل حوالي 12 تريليون دولار فقط إلى مشاريع الحد من انبعاثات الكربون؛ وثالثاً قصر الفترة التي تقترح الخطة تحويل الاقتصاد فيها، خصوصاً منه قطاع الطاقة، بصورة جذرية، وهي 20 سنة؛ ورابعاً، حتى لو أُقر قانون الصفقة الخضراء الجديدة في الكونجرس بغرفتيه (وقد تم رفضه بالمناسبة)، فإنه لا يُنشئ تفويضاً (Mandate) أو برامج محددة، فهو غير ملزم من الناحية التشريعية؛ الى ذلك أيضا، فإنه ليس كل الديمقراطيين يدعمون الصفقة، وبحسب مجموعة بوليتيكو الصحفية، فإن 47 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بقيادة تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ والسيناتور الديمقراطي توم كاربر من ولاية ديلاوير، قاموا في شهر فبراير الماضي بتقديم مشروع قانون بديل للصفقة الخضراء الجديدة، هو في الواقع غير ملزم فيما يتعلق باتخاذ إجراءات فورية بشأن تغير المناخ، فهو لا يتضمن أهدافاً أو جداول زمنية محددة كما هو حال الصفقة الخضراء الجديدة.

لكن، بالمقابل، فإن أصحاب المبادرة، مثل عضو مجلس النواب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس ادوارد ماركي، وأنصارها في مجلسي النواب والشيوخ وخارجهما، يجادلون بأن تكلفة عدم القيام بأي شيء للحد من الانبعاثات قد تتجاوز 93 تريليون دولار بسهولة. وقد أشار الاثنان إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2018 الذي قدّر أن آثار تغير المناخ قد تكلف الولايات المتحدة أكثر من 500 مليار دولار سنويا بحلول عام 2100. ولهذا يعرب بعض أوساط الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، مثل نائب الرئيس الأسبق آل جور، عن تفاؤلهم بمستقبل الصفقة، حيث قال في بيان «إن إقرار الصفقة الخضراء الجديدة يمثل بداية حوار مهم بشأن تشريعات المناخ في الولايات المتحدة، فأهدافها طموحة وشاملة، على أن يبدأ العمل الآن في تحديد أفضل الطرق لتحقيقها، مقروناً بحلول سياسية محددة مرتبطة بالجداول الزمنية». وتعول هذه الأوساط في اعتماد وإقرار قانون الصفقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. حينئذ سوف ينتقل الحديث الى التفاصيل، خصوصاً خطوط تمويل برامج الخطة. وهنالك مقترحات بتمويلها من عائدات ضرائب الكربون، ومن إنهاء الدعم المقدم لإنتاج الطاقة من مصادر الوقود الأحفوري.

وفقاً للحقائق على الأرض، وبحسابات الواقعية السياسية، فإن الصفقة الخضراء الجديدة لا يبدو أنها في وارد الأفق السياسي، في الوقت الراهن على الأقل. فميزان القوى الحالي ليس في صالحها. والخطورة في الأمر تكمن في أن البلاد منقسمة بهذا الشأن بين تيار صناعات الوقود الاحفوري والصناعات والانشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وتيار صناعات مصادر الطاقات المتجددة وهو صراع يعيد الى الأذهان انقسام البلاد الى جنوب متمسك بالنمط الاقتصادي القائم على العبودية وشمال صاعد يريد القضاء على هذه البنية الاقتصادية «المنتهية الصلاحية» وتحرير القوى العاملة للرأسمالية الصاعدة آنذاك، والذي انتهى بحرب أهلية، انتصر فيها النموذج الرأسمالي الصناعي على الاقطاعية/ الرأسمالية الزراعية الريفية البدائية. وهذا لا يعني البتة أن أمر الصفقة الخضراء الجديدة قد انتهى. على الاطلاق، فالتيار الذي تمثله آخذ في الاتساع واكتساب مزيد من الأرض والزخم، خصوصاً من الأسفل باتجاه الدوائر الأعلى. وإذا ما استمر بهذه القوة، فإننا سنرى في الفترة القليلة المقبلة، اختراقات جزئية من شأنها أن تخلق واقعا جديدا يمكن أن يجبر المستوى السياسي على مجاراته، على الأقل من أجل احتواء حركته، وتوجيه السخط بعيدا عن التحولات الاقتصادية الكبرى. إن نجاح التيار الجارف المؤيد للصفقة في تمرير، ولو جزء من استهدافاتها مرحلياً، سوف يشكل أكبر دعم لاتفاق باريس لتغير المناخ، وسيجعل، لأول مرة، امكانية تحقيق هدف المادة الثانية في الاتفاق (عدم تجاوز الارتفاع في درجات حرارة الجو أكثر من درجتين مئويتين بنهاية القرن)، هدفاً قابلاً للتحقيق.

* كاتب بحريني

[email protected]