2740 رخصة أعمال جديدة في الشارقة بالنصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2019، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 31190 رخصة وبنسبة نمو 4%.

أظهر التقرير الصادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من العام نمت بنسبة 15% وبعدد 2740 رخصة، كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 28450رخصة بنسبة نمو 3% في الفترة ذاتها.

وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخصة حيث وصلت إلى 20009 رخص خلال النصف الأول من العام الحالي، تليها الرخص المهنية بعدد 9722 رخصة، ومن ثم رخص اعتماد والتي وصلت إلى 1121 رخصة، بمعدلات نمو 3% و5% و27% على التوالي. كما استحدثت الدائرة نوعاً جديداً من الرخص وهي رخص المتاجرة الإلكترونية حيث أصدرت 9 رخص من هذا النوع خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية، وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة خلال النصف الأول من العام 2019 فقد سجلت رخص الأعمال الصادرة في أفرع الدائرة بمدينة الشارقة في كل من المركز الرئيسي والمناطق الصناعية أعلى معدل في عدد الرخص بإجمالي وصل إلى 24676، في حين بلغ عدد الرخص في أفرعها بالمنطقة الوسطى 3795 رخصة، ووصلت الرخص في أفرع الدائرة بالمنطقة الشرقية إلى عدد 2719 رخصة بنسبة نمو ملحوظة وهي 3% و12% و8% على التوالي.

وبحسب توزيع الرخص على حسب الجنسيات، فقد حققت الجنسية الإماراتية المركز الأول في امتلاك الرخص بعدد 14511 رخصة، وتصدرت المملكة العربية السعودية على مستوى دول الخليج باستحواذها على عدد 185 رخصة. أما دولياً فقد جاءت الهند أولاً بعدد 8789 رخصة ثم بنغلادش بحوالي 5422 رخصة ثم باكستان بعدد 4685 تليها أفغانستان بحوالي 1553 رخصة وسوريا بعدد 1494.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

وقال السويدي إن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات؛ بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار الرخص، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.