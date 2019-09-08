نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



التخطيط

في عملية التخطيط الدائم يجب أن نعرف أن الأحداث غير المتوقعة قد تخلق أو تولد فرصاً جديدة، أو قد تطيح فرصاً كانت تعد مضمونة، ولذلك من الضروري أن تذكر أن الظروف في المستقبل قد تحرك أو تحفز أياً من البدائل المتاحة، ويجب على الشركات الاستعداد لذلك دائماً.



العملية الريادية

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تمر العملية الريادية بداية من مرحلة الابتكار وما تسفر عنه من أفكار يمكن استثمارها لإقامة مشروع معين، وما تتعرض له هذه الأفكار من تحليل وتقييم لاختيار أصلحها للتطبيق، وإقامة المشروعات وانتهاء العمل على التوسع في المشروعات، وتحقيق النمو المطلوب في حجم أعمالها.



الإدارة الإلكترونية

توفر الإدارة الإلكترونية فوائد كثيرة وإيجابيات عديدة للحكومة وللقطاع الخاص وللمجتمع، وذلك بهدف توصيل أفضل للخدمات وتوفير تعاملات مطورة للأعمال التجارية والصناعية، والسماح للمواطنين بالقيام بأعمالهم بأنفسهم من خلال الوصول إلى المعلومات، أو من خلال إدارة حكومية أكثر دقة وفاعلية.