الأسهم العالمية تفلت من دراما «حرب الرسوم» بمكاسب أسبوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي



أنهت مؤشرات الأسهم العالمية تداولاتها الأسبوعية محققة ارتفاعات متفاوتة نجحت من خلالها في الهروب من أسبوع عصيب، شهدت خلاله تذبذبات درامية تتنوع بين الانخفاض الشديد والارتفاع الكبير، متأثرة في ذلك بحجم التصعيد والتهدئة المتبادلين بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في إطار حرب التجارة المشتعلة بينهما، بالإضافة إلى توترات جيوسياسية أخرى شملت مسارات تطور قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تنامي مخاوف حدوث «بريكست دون اتفاق»، وكذلك الوضع السياسي في إيطاليا الذي شهد تأرجحات متباينة انتهت بهدوء نسبي، ساهم في طمأنة أسواق القارة العجوز، غير أن الأسواق استمرت معرضة لضغوط مخاوف النمو العالمي طوال تداولات الأسبوع، وهو ما قلص من مكاسبها رغم بعض البيانات الإيجابية التي عززت موجة الاستقرار السوقي التي سرت في نهاية الأسبوع.

على مدار أيام التداولات، سيطرت التطورات التجارية على مسارات الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، مع دخول جولة جديدة من التعريفات بين الولايات المتحدة والصين، حيز التنفيذ بالإضافة إلى الاتفاق على معاودة محادثات التجارة بينهما، حيث دخلت التعريفات المتبادلة المعلنة مسبقاً من قبل أكبر اقتصادين حول العالم حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أعلنت وزارة التجارة في الصين أن هناك محادثات هاتفية تمت مع الولايات المتحدة تم الاتفاق خلالها على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية في أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل.

وقال الاحتياطي الفيدرالي، إن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة معتدلة بنهاية الشهر الماضي مع استمرار المخاوف بشأن التعريفات وعدم اليقين في السياسة التجارية، في حين قال الرئيس دونالد ترامب إن حربه التجارية مع الصين أضرت بأداء سوق الأسهم الأمريكي، لكن كان عليه مواجهة الممارسات الاقتصادية التي تضر بالولايات المتحدة، في حين قال «جون ويليامز» رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي يدعم الاقتصاد الأمريكي حاليًا قد لا يوفر دليلًا موثوقًا به للمستقبل، ورأى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية قد تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي تصل إلى نحو 850 مليار دولار.

وعلى مستوى البيانات الأمريكية، ارتفع نشاط قطاع الخدمات للقطاع الخاص في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ليتعافى من أدنى مستوى في 3 سنوات مع صعود الإنتاج والطلبيات الجديدة، كما تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في التاريخ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مع زيادة مليون برميل يومياً تقريباً في الواردات الأمريكية من الخام، وفي نهاية الأسبوع تبين أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بأقل من المتوقع إلى سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة.

وفي واشنطن، كان الحدث الأبرز الذي ضغط على كافة الأسواق المالية والسلعية في العالم، انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة في أكثر من 3 أعوام خلال الشهر الماضي، مع انكماش الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وفي القارة العجوز، رفعت منطقة اليورو تقديرات نمو الاقتصاد لديها في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2% على أساس سنوي، في الوقت الذي خسر فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أغلبية مجلس العموم البريطاني بعد انشقاق أحد النواب المحافظين وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين، قبل أن يصوت البرلمان لصالح تشريع بمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في هزيمة لجونسون الذي تعهد بإتمام البريكست سواءً بصفقة أو من دونها، وعلى مستوى الوضع في إيطاليا قام رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة جوسبي كونتي بتأدية مراسم حلف اليمين الدستوري الخميس، بعد أن أعطى الرئيس «سيرجيو ماتاريلا» الضوء الأخضر لتشكيل حكومة ائتلافية.

وعالمياً، تراجعت مبيعات السيارات الكهربية في العالم لأول مرة في التاريخ الحديث خلال يوليو/‏تموز الماضي بعد أن خفضت الصين دعم شراء تلك السيارات، كما واصلت أسعار الغذاء العالمية تراجعها للشهر الثالث على التوالي في أغسطس/‏آب الماضي.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية مع التفاؤل بشأن التجارة، وعند ختام التعاملات لآخر أيام التداول، ارتفع مؤشر «ستوكس600» بنحو 0.3% مُسجلاً 387.1 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 2%، كما زاد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.2% عند 5603.0 نقطة، ليرتفع بأكثر من 2.2% في الأسبوع الجاري، فيما زاد مؤشر «فوتسي» البريطاني 0.1% إلى 7282.3 نقطة، ليصعد بنحو 1% خلال الأسبوع، وحقق مؤشر «داكس» الألماني مكاسب أسبوعية بنحو 2.1% بعد ارتفاع بنحو 0.5% عند 12191.7 نقطة.

النفط

في أسواق النفط، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب عن الخام لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بأكثر من 2.5%، حيث سجل برنت مكاسب لخامس أسبوع على التوالي مع صعوده 1.8% في حين أنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعاً 2.6%، بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

الذهب

في أسواق الذهب، عاودت أسعار المعدن الهبوط لتفقد 10 دولارات في ختام تداولات يوم الجمعة، بعد تصريحات رئيس الفيدرالي وإعلان تقرير الوظائف الشهري، لتسجل خسائر أسبوعية.

وكانت أسعار المعدن الأصفر تعرضت لضغوط في الأسبوع الحالي على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية، والتي من ضمنها ارتفاع وظائف القطاع الخاص، والتطورات التجارية الإيجابية، لتسجل خسائر أسبوعية بنحو 14 دولاراً أو ما يعادل 0.9%.

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أداء «وول ستريت»

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أنهى المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي، تداولاتهم على ارتفاع طفيف أول أمس الجمعة مع استيعاب المستثمرين لتقرير متباين بشأن الوظائف في الولايات المتحدة ومراهنتهم على خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، بينما ساعدت خطة تحفيزية في الصين على تهدئة القلق بشأن النمو العالمي، ليسجل «داو جونز» الصناعي الصعود اليومي الثالث على التوالي، وتحقق «وول ستريت» مكاسب أسبوعية.

وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع مؤشر «داو جونز» بنحو 0.3% يعادل 69 نقطة تقريباً إلى مستوى 26797.4 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية 1.5%، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.09% عند مستوى 2978.7 نقطة، ليصعد 1.8% خلال الأسبوع، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» 0.2% مسجلاً 8103 نقطة، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية نحو 1.8%.

تقلبات العملات

انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% عند 1.1055 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة 0.3% إلى 106.63 ين، في حين استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2331 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1% مُسجلة 0.9874 فرنك.

كما حققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب ملحوظة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، في حين كانت الليرة التركية أبرز الخاسرين.

وسجلت العملة البرازيلية «البيزو»، 4.0612 ريال لكل دولار، وذلك بارتفاع 1.2% لصالح الريال ليكون أكبر الرابحين بين صفوف عملات الأسواق الناشئة، كما ارتفعت عملة المكسيك أمام الدولار بنسبة 0.9% لتتراجع الورقة الأمريكية إلى 19.5597 بيزو، في حين شهدت عملة جنوب إفريقيا زيادة بنحو 0.9% مقابل نظيرتها الأمريكية لينخفض الدولار إلى مستوى 14.752 راند، وزاد البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنسبة 0.2% لتهبط العملة الأمريكية إلى مستوى 55.9030 بيزو، كما صعد الروبل الروسي بنحو 0.7% مقارنة مع الورقة الأمريكية، ليهبط الدولار إلى 65.7907 روبل، وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-اليوان)، فشهد خسائر بأكثر من 0.4% لتتراجع العملة الأمريكية إلى مستوى 7.1185 يوان.

وارتفعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2% لتهبط الورقة الخضراء إلى 71.725 روبية، في حين أن الليرة التركية، كانت أبرز الخاسرين أمام الورقة الأمريكية لتتراجع بأكثر من 0.5% ما دفع العملة الخضراء للصعود إلى 5.7229 ليرة.

أسهم اليابان والصين

بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في شهر عند الإغلاق أول أمس الجمعة، في الوقت الذي تعزز فيه الإقبال على الأسهم في أنحاء العالم بفضل بيانات اقتصادية أمريكية تفوق التوقعات وأنباء محادثات تجارية مقررة بين الولايات المتحدة والصين.

وربح المؤشر نيكاي 0.54% ليغلق عند 21199.57 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس/‏ آب، وفي الأسبوع، تقدم المؤشر القياسي 2.4% مسجلاً أكبر مكسب في خمسة أشهر، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17% إلى 1537.10 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في شهر.

وفي بكين، حققت مؤشرات الأسهم مكاسب قوية تصل إلى 4% خلال تعاملات الأسبوع، وبنهاية جلسة الجمعة، اختتم مؤشر «شنغهاي» المركب التداولات على ارتفاع بنحو 0.5% ليصل إلى 2999.6 نقطة، وخلال جلسات الأسبوع شهد المؤشر الصيني مكاسب بنحو 3.9%، وأغلق مؤشر «سي.إس.آي 300» عند مستوى 3948.5 نقطة بزيادة تصل إلى 0.6%، مسجلاً مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.9%.

أحداث آسيوية

على مستوى اقتصادات آسيا، تحسن النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر خلال الشهر الماضي، بعدما تحول من الانكماش للنمو، كما ارتفع نشاط الخدمات بأكبر وتيرة في 3 أشهر خلال أغسطس/‏آب الماضي، في إشارة جيدة لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي الإطار ذاته، أعلن البنك المركزي في الصين أنه قرر خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف العامة في البلاد، في مسعى لدعم الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى إعلان بنك «جي.بي.مورجان» بدء عملية إدراج تدريجي للديون الحكومية الصينية في مؤشراته للأسواق الناشئة، ما قد يؤدي إلى تدفق خارجي جديد إلى ثاني أكبر سوق سندات في العالم، مؤكداً أن الوقت الحالي هو المناسب لشراء الأصول الخطرة، مشيراً إلى أن الأسهم العالمية تتجه إلى تحقيق مكاسب بنهاية العام الجاري. وضمن مجاذبات الوضع في هونج كونج، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، أنها ستقوم بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين، وذلك في أعقاب أشهر من الاحتجاجات الجماعية التي اجتاحت البلاد، وقد خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لهونج كونج لأول مرة منذ عام 1995، نظراً للاضطرابات السياسية التي تشهدها مؤخراً. وفي طوكيو، ارتفع حجم السيولة النقدية لدى الشركات اليابانية المدرجة في البورصة لأعلى مستوى على الإطلاق عند 4.8 تريليون دولار لتفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول.