شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض أهمية الطاقة النووية الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن رعايتها فعاليات «مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين -أبوظبي 2019»، لتسليط الضوء على مزايا الطاقة النووية السلمية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب دور الطاقة النووية في تعزيز تنوع مصادر الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وبالإضافة إلى ذلك، تُسهم فعالية منتدى الشباب في تسليط الضوء على الدور المهم للشباب في قيادة قطاع الطاقة النووية مستقبلاً، والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان تمكين الجيل القادم بالكفاءات والمعارف الضرورية، لا سيما أن المؤتمر سيركز على العديد من المحاور، أبرزها أهمية إلهام الشباب وتنمية كفاءاتهم وتطويرها.
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