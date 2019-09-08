«النووي الإماراتي» نموذج يُحتذى في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تُعد الطاقة النووية السلمية من أهم المحاور التي سيناقشها «مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون - أبوظبي 2019»، والذي سيعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كونها المصدر الوحيد لكهرباء الحمل الأساسي من دون انبعاثات كربونية تقريباً، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حلاً ملائماً لتوفير الاحتياجات المتنامية للطاقة في دولة الإمارات والعالم بشكل عام مع المحافظة على البيئة والمساهمة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

هذا الأمر كان الدافع الأساسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر بصفتها الراعي المضيف والراعي الرسمي الشبابي، وذلك لإرساء مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الجاري إنشاؤه في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، كنموذج يحتذى به من قبل كافة مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة على مستوى العالم، ولا سيما أن المؤتمر يجمع المئات من خبراء الطاقة من كل أنحاء المعمورة.

كما يُعد المؤتمر فرصة مميزة للتعريف بفوائد الطاقة النووية التي تتكامل مع الطاقة المتجددة في توفير طاقة كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تمتد هذه الفوائد لتشمل تنويع مصادر الطاقة في دولة الإمارات، ودعم أمن الطاقة واستدامتها، والمساهمة في تعزيز الازدهار والنمو، وتوفير وظائف مجزية لمواطني الدولة، إلى جانب تطوير القطاع الصناعي المحلي، حيث منحت المؤسسة 1500 شركة محلية عقوداً بقيمة 14 مليار درهم.

كما تسلط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء خلال المؤتمر على مشروع محطات براكة للطاقة النووية، كونه الأول من نوعه في العالم، إلى جانب كونه من أكبر المشاريع على مستوى العالم من حيث بناء أربع محطات نووية متطابقة في ذات الآن.

وعند إتمام المشروع، ستوفر محطات المشروع الأربع نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء الموثوقة والصديقة للبيئة، حيث ستحد المحطات من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية كل عام.

وبهذه المناسبة قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ل«الخليج»: «أصبحت أبوظبي عاصمة عالمية لقطاع الطاقة، سواء من ناحية المشاريع الكبرى التي بدأت إنشاءها لتعزيز وضمان استدامة قطاع الطاقة، أو من ناحية حرصها المستمر على استضافة أهم المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تسعى لتبادل المعارف والخبرات وإيجاد الحلول لكافة التحديات المستجدة في هذا القطاع».

وأضاف الحمادي: «يسرنا في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن نشارك بفعالية في هذا المؤتمر لكي نكون جزءاً من الحوار العالمي بشأن الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، وأبرزها الحاجة المتنامية للطاقة والحفاظ على البيئة معاً. كما نحرص خلال المؤتمر على إبراز مزايا البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومشروع محطات براكة للطاقة النووية الذي أصبح يشار إليه كنموذج يحتذى لكافة الدول التي تخطط لإطلاق برنامج نووي سلمي جديد، استناداً إلى التزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والشفافية التشغيلية».

يذكر أن الأعمال الإنشائية تتقدم بثبات في مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث وصلت أحدث نسب الإنجاز في محطات المشروع الأربع إلى أكثر من 93%.

وبعد اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى، تجرى حالياً الاستعدادات للمرحلة التشغيلية، حيث من المقرر تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة العام المقبل، بعد حصول شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتبدأ بعدها مرحلة زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية تدريجياً مع الاختبارات المصاحبة، وصولاً إلى التشغيل التجاري الذي يحدث عادة بعد عدة شهور. كما وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى أكثر من 95%، والمحطة الثالثة إلى أكثر من 91%، والمحطة الرابعة إلى أكثر من 82%.

وإلى جانب تطوير المحطات، وضعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على رأس أولوياتها تطوير الكفاءات البشرية الإماراتية، التي ستقود القطاع النووي السلمي لعقود قادمة، حيث يعمل لدى المؤسسة وشركة نواة للطاقة، الذراع التشغيلية لها حالياً نحو 3000 موظف، 60% منهم من الإماراتيين، وما يزيد على 20% منهم من النساء.

ويُعتبر تطوير جيل من القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النووية أحد أهم أولويات المؤسسة وشركة نواة، إذ يتمثل هدف برنامج «رواد الطاقة» الذي أطلقته المؤسسة في العام 2009 في جذب وتدريب طلاب العلوم وخريجي كليات الهندسة والمهنيين من ذوي الخبرة الذين يتمتعون بأقصى قدر من الموهبة، ومنحهم فرصة لكي يصبحوا رواداً في قطاع الطاقة النووية الناشئ.

وترعى المؤسسة حالياً 124 طالباً ممن يدرسون داخل الدولة وخارجها، بينما وصل عدد خريجي «رواد الطاقة» إلى أكثر من 350.

بالإضافة إلى ذلك، طورت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة برنامجاً تدريبياً مدته ثلاث سنوات طبقاً للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والذي يجمع ما بين الخبرة العملية والمعرفة لخبراء ورواد الطاقة النووية على مستوى العالم. وفي يوليو/‏تموز 2019، منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمجموعة مؤلفة من 15 إماراتياً ترخيصاً للعمل كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية، بعدما أتموا البرنامج التدريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب إفريقيا، بينما منحت الهيئة مجموعة ثانية مكونة من 37 بينهم 7 إماراتيين هذا الترخيص ليشكلوا نواة أول فريق متخصص في تشغيل المفاعلات النووية في تاريخ الدولة.