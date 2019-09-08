شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» ومحاولات تشويه سمعة الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



يعد الخطاب الذي يروّج للخوف من الصين الذي أدلى به نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال جولته الأوروبية الأخيرة، محاولة عقيمة لدق إسفين بين الصين وأوروبا.

وفي رحلة قام بها إلى بولندا وإيرلندا وإيسلندا وبريطانيا، بذل بنس جهوداً كبيرة لتشويه الصين في كل مناسبة تقريباً، حيث تناول القضايا المتعلقة بشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، وكذلك مبادرة الحزام والطريق. لكن لسوء الحظ، فإن مزاعم بنس سخيفة للغاية لتحمل أي فحص جدي للحقائق.

فيما يتعلق بشركة هواوي، شنت الحكومة الأمريكية هجوماً عنيفاً على الشركة الخاصة من خلال اختلاق مزاعم بأن الشركة تشكل مخاطر أمنية. ومع ذلك، فشلت واشنطن حتى الآن في تقديم أي دليل لإثبات اتهاماتها.

ونظرا لأن هواوي متأصلة بعمق في سلسلة التوريد العالمية، فقد تم اعتبار الشركة الصينية على نطاق واسع شريكاً تجارياً آمناً وموثوقاً به.

وفيما يتعلق بالتجارة، تعد واشنطن نفسها تهديداً لنظام التجارة الدولية. ومنذ توليها الحكم قبل أكثر من عامين، دخلت الإدارة الأمريكية الحالية في مواجهة ضد العديد من شركائها التجاريين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، شن الصقور التجاريون لواشنطن حرباً جمركية على نطاق عالمي، بما في ذلك فرض رسوم عقابية على واردات الألمنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي.

ومع استمرار هذه النزاعات التجارية، يعاني الاقتصاد العالمي أيضاً. وقد دعت بعض القوى الأوروبية الرئيسية، واشنطن إلى التراجع، بما في ذلك سياستها التجارية ضد بكين.

لذلك، فإن التفاخر الذي أبداه بنس «لاتخاذ موقف قوي بشأن التجارة الحرة والعادلة والمتبادلة» أمر لا يمكن الدفاع عنه، وسيقع بالتأكيد على آذان صماء.

أما بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، فقد وقّعت أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية حتى الآن على صفقات مع الصين، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية مثل اليونان والمجر وإيطاليا.

* افتتاحية شينخوا