أصحاب الهمم يلبون توجيهات محمد بن راشد بدعم إكسبو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تلبيةً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بدعم استضافة إكسبو 2020، بادرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدعم الترويج للحدث الدولي من خلال مبادرتين إحداهما تقديم سيارة من نوع «جولف كارت» قام بتجميعها أصحاب الهمم من فئة الإعاقات الذهنية من منتسبي ورش الصيانة والتأهيل المهني بمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني وتحمل السيارة شعار الحدث الدولي الضخم «إكسبو 2020» في تصميم مميز اعتمده المكتب التنفيذي لإكسبو.

أما المبادرة الأخرى فقامت المؤسسة فيها بإنتاج أفلام ترويجية تحمل رسالة إكسبو بلغة الإشارة بعدد من اللغات هي «لغات الإشارة العربية، والصينية، والإنجليزية، والألمانية» للصم للترويج للحدث الدولي ودعوة كل أقطار العالم لاسيما أصحاب الهمم فيها لزيارة الدولة والمشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وجرى استقبال أصحاب الهمم الذين قاموا بتجميع السيارة من ذوي الإعاقات الذهنية من قبل ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وفريق مكتب إكسبو 2020 وقيادات المؤسسة الذين قاموا بتسليم السيارة لها.

واستعرض عبد الله عبد العالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا نبذة عن المؤسسة ومشاريعها الحديثة التي تصب في مجال تطوير ودعم مهارات أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع ليكونوا أفراداً مشاركين في التنمية ولتكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في هذا المجال. ورفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أسمى آيات الشكر والتقدير باسم المؤسسة وكافة منتسبيها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم سموهما الكبير لأصحاب الهمم في مختلف الميادين وإتاحة الفرصة للمؤسسة ومنتسبيها للمشاركة في هذا الحدث الدولي المرتقب.

وقال: إن المؤسسة منذ إنشائها في 2004 تحظى باهتمام ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة وثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقدرات أصحاب الهمم في تحريك عجلة التنمية.

وأكد سموه: إن استضافة دبي هذا الحدث الدولي على أرض الدولة في ظل ما تشهده من تطور حضاري كبير تنسجم مع روح شعب دولة الإمارات المضياف، كما تؤمن دولة الإمارات بأهمية معارض إكسبو الدولية في توافد الزوار واجتماع الدول بما تضمه من كفاءات وخبراء ومفكرين وعارضين ومنتجين من مختلف الدول لتبادل الخبرات ونقلها فيما بين الدول وإيجاد الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات الكبرى التي تواجه العالم.

وأشاد سموه بجهود واستعداد جميع القائمين على إكسبو 2020 من لجنة عليا وفرق تبذل جهوداً كبيرة وملموسة من أجل استضافة هذا الحدث الدولي بصورة تشرف الدولة استناداً إلى استراتيجية عمل وطنية موسعة تتسم بالتنوع والشمولية.

وذكر سموه أن أهم العناصر والمقومات التي تمتلكها دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث على أراضيها هو توافق الإرادتين الشعبية والحكومية لإنجاح الحدث الدولي فضلاً عن التناغم الإنساني والثقافي والحضاري الذي يميز مجتمع الإمارات الذي يحوي أكثر من مائتي جنسية .

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي: نتوجه بالشكر العميق لمؤسسة زايد العليا التي أتاحت الفرصة أمام أصحاب الهمم لإظهار قدراتهم الخاصة في سبيل الترويج لإكسبو دبي 2020. إن هذه الأعمال المميزة التي قدمها أصحاب الهمم دليل واضح على إمكانياتهم وعلى التزام دولة الإمارات نحو تحقيق السعادة والدمج الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع .