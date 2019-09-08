«شل» تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت شركة شل في الإمارات حدثاً يحتفي بالمرأة الإماراتية ويُبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجالي القيادة والتمكين، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وجهت «شل» الدعوة ل3 نساء إماراتيات بارزات للحديث عن إنجازاتهن وتجاربهن فضلاً عن تقديم المشورة والنصائح فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية والتطور الشخصي. واشتملت قائمة المُتحدثين على ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وبلقيس البستكي عضو مؤسس ورئيس طهاة ByHB LLC وعائشة بن بريك مستشار شؤون المكافآت في شركة شل الإمارات العربية المُتحدة، وأُقيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي يوم 4 سبتمبر 2019.

وقالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات في كلمتها: «في البداية أود أن أهنئ شركاءنا «شل» على استضافة هذا الحدث الذي يحتفي بالدور الحيوي والمتنامي للمرأة في مسيرة التنمية بدولة الإمارات العربية المُتحدة. كما أود أن أؤكد أن تمكين المرأة ليس بالأمر الجديد في الدولة حيث عمل الوالد المؤسس، الشيخ زايد، طيب الله ثراه على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في تنمية الدولة ».

وأضافت: «في هذا العام، عام التسامح الذي يحتفي بالمساواة وإشراك الجميع، كان للمرأة دور رئيسي وحققت إنجازات استثنائية وشاركت بفعالية في مسيرة التنمية».

وقالت بلقيس البستكي: «إنه لأمر رائع أن نرى منظمات مثل شركة شل تحتفل بإنجازات النساء الإماراتيات من مختلف القطاعات، ويشرفني أن أكون جزءاً من هذا الحدث».