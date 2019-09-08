شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد» تطلق حملة استدعاء لعدد من «لكزس 2019» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أطلقت إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركة «الفطيم للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات «تويوتا، لكزس» في الإمارات، حملة استدعاء وصيانة لعدد من سيارات «لكزس 2019»، وتشمل: «لكزس إي إس 300 هايبرد»؛ «إل سي 500/‏‏500 هايبرد»؛ و«إل إس 500/‏‏500 هايبرد»؛ وذلك انسجاماً مع التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق دولة الإمارات، سعياً منها لحماية المستهلك.

وأشارت الوزارة إلى أن استدعاء المركبات المعنية يأتي نظراً لخلل في عملية التصنيع؛ حيث إن هناك احتمالاً ألا تعمل مضخة تقوية الفرامل بشكل سليم.

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