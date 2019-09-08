«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التجارة مع سانت بطرسبورغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضافت مدينة سانت بطرسبورغ المحطة الثانية والأخيرة لبعثة غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي نظمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية روسيا الاتحادية، على مدار أربعة أيام لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، إلى جانب بحث سبل تنمية صادرات المنشآت الإنتاجية، وتعريف القطاع الخاص بالفرص المجزية في القطاعات الواعدة بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال في الشارقة وسانت بطرسبورغ.

وشهدت غرفة سانت بطرسبورغ اجتماعاً تشاورياً حضره عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وفلاديمير كايتنيف رئيس غرفة سانت بطرسبورغ، وأكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد الوسائل الداعمة لتنمية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة وروسيا الاتحادية.

وشارك في الاجتماع إيكاترينا ليبيديفا نائبة رئيس غرفة سانت بطرسبورغ، ومن جانب الغرفة جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، وجاسم عيسى المطوع مستشار العلاقات مع دول رابطة الدول المستقلة، ولمياء عبدالرحمن الجسمي تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية، وسلطان عبدالله آل علي تنفيذي تنمية الصناعات الوطنية بمركز الشارقة لتنمية الصادرات. وفي ختام الاجتماع رافقت البعثة مضيفيها بجولة في معرض المنتجات الصناعية في مقر غرفة سانت بطرسبورغ اطلعوا خلالها على نماذج من الصناعات الروسية.

آفاق جديدة من التعاون

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وعقب الاجتماع انطلقت أعمال الملتقى الإماراتي - الروسي الذي حضره أعضاء البعثة ونظراؤهم من غرفة سانت بطرسبورغ، حيث افتتحه فلاديمير كايتنيف بكلمة ترحيبية أعرب فيها عن امتنانه وتقديره لزيارة البعثة لمدينة سانت بطرسبورغ والالتقاء مع رجال الأعمال المتطلعين إلى آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري مع نظرائهم من الشارقة، وتطرق في كلمته إلى علاقات الشراكة القائمة بين غرفتي الشارقة وسانت بطرسبورغ خلال السنوات الماضية لافتاً إلى أن نحو 700 ألف مواطن من المدينة يزورون الإمارات سنوياً، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري بين المدينتين الذي وصل إلى نحو 60 مليون دولار.

الاستفادة من الفرص

وأكد عبدالله سلطان العويس، أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تتطلع من خلال علاقات الشراكة والتعاون الواسعة التي تربطها مع العديد من الغرف التجارية والصناعية الروسية، إلى تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في القطاعين الصناعي والتجاري، معتمدة في ذلك على تنظيم مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات الفاعلة.

وأشار العويس إلى أن الملتقى سيكون فرصة مهمة لبحث تنظيم زيارات سنوية في أوقات محددة بهدف مضاعفة التعاون بقطاعات مختلفة، إلى جانب كونه فرصة استثنائية لتقوية مجالات التعاون بما يخدم مجتمع الأعمال ويرفع معدل الصادرات . كما شهد الملتقى تقديم عروض تعريفية من قبل لمياء عبدالرحمن الجسمي ممثلة مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة الشارقة، وإيكاترينا ليبيديفا نائب رئيس غرفة سانت بطرسبورغ.