هل تحافظ الأسهم على المكتسبات وتنطلق من قواعد سعرية جديدة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



رأى خبراء ومحللون ماليون بأن الأسهم المحلية أمام فرصة سانحة للمحافظة على مستوياتها السعرية التي حققتها الأسبوع الماضي، مع توقعات باستمرار الشراء الأجنبي الذي بدوره سيؤثر في أحجام السيولة وثبات المؤشرات، بينما رأى آخرون بأن الأداء الإيجابي رهن هدوء النزاعات التجارية وارتفاع الأسواق العالمية مع نتائج أفضل في الربع الثالث.

و أكد الخبراء أن تماسك الأسواق وعدم انجرافها وراء عمليات بيع أو انخفاضات تدعو لقلق أبقى نظرة التفاؤل هي المسيطرة على المشهد، في ظل عمليات الشراء على أسهم قيادية وأخرى منتقاة، على الرغم من أن الارتفاعات لم تكن متجانسة مع استهدافها قطاعات بعينها وأسهماً محدودة، والتي رفعت بدورها مؤشرات الأسواق والسيولة.

قال المحلل المالي، وضاح الطه: «شهدنا أسبوعاً حافلاً خصوصاً في سوق دبي، بعد رفع نسبة الملكية الأجنبية في بنك «الإمارات دبي الوطني»، والذي يعتبر العنوان الأبرز في الأسواق، الأمر الذي سيقود إلى خطوات جديدة لرفع ملكية الأجانب في شركات وبنوك أخرى، كما أن النقطة الرئيسية ليست فقط في رفع الملكية الأجنبية، وإنما بفتحها إلى 20%، حيث انطلقنا من نقاط كان السهم جاذباً وأساسياته قوية ورصينة، مع مكرر ربحية متدنٍ عند انطلاق التداولات».

وألقى الطه باللوم على الصناديق المحلية التي لم تنتبه إلى سهم «الإمارات دبي الوطني» إلا عندما تم رفع نسبة الملكية الأجنبية، حتى صار لحاق محلي بالشراء الأجنبي على السهم، واصفاً الارتفاعات بالمستحقة، محذراً في ذات الوقت من رفع نسبة ملكية الأجانب في البنوك الوطنية أكثر من 40%، حتى يبقى القرار الأكبر بيدٍ محلية وطنية، خاصة إذا حصل هناك ركود أو حالات ضغط اقتصادي، فعندها تكون البنوك قلب الاقتصاد النابض وسعرة التعافي للاقتصاد.

وبيّن الطه أن باقي القطاعات استفادت أيضاً من المحفزات المتعلقة ب«الإمارات دبي الوطني» حتى ولو بشكل معنوي.

ووصف الطه ارتفاعات الأسواق بالإيجابية، على الرغم من أنها لم تكن متجانسة مع استهدافها قطاعات معينة وأسهماً محدودة والتي رفعت بدورها مؤشرات الأسواق والسيولة، حيث إن بقية الأسهم إما لحقت بالارتفاعات، أو تفاعلت مع حالة التفاؤل الموجودة، خاصة وأن السوق غير معتاد على البعد الاستثماري، أو الاستثمار طويل الأمد في السنوات القليلة الماضية.

وتابع«لم نعتد على مثل هذه الارتفاعات، ونلاحظ أن النفس المضاربي لا يزال موجوداً، لذلك نحتاج إلى نتائج أفضل في الربع الثالث حتى تهدأ عمليات خطف الأرباح السريعة، إلى جانب تحييد العوامل الخارجية السلبية التي تؤدي إلى نكسة في السوق أحياناً، مستبعداً أن تكون سيولة قوية الأسبوع الحالي مشابهة للأسبوع الماضي.

وذكر الطه بأننا وصلنا إلى مستويات جيدة فنياً، نظراً إلى السيولة التي دخلت الأسبوع الماضي، والتي سندت القواعد السعرية للأسهم، في ظل الآمال بأن تحافظ عليها خلال الأسبوع الجاري.

عودة الثقة والسيولة

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وذكر إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، أن التذبذب سيطر على أداء الأسواق خلال الأسبوع الفائت بالارتفاع تارة بسبب أخبار محلية إيجابية في الأسواق، وأهمها قرار بنك الإمارات دبي الوطني بتوسعة نسبة تملك الأجانب، وبالانخفاض تارة أخرى بسبب تجدد نزاعات الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وأضاف البريقي: من الواضح بشكل عام هو تماسك الأسواق وعدم انجرافها وراء عمليات البيع أو الانخفاض بشكل يدعو للقلق، بل على العكس، بقي مشهد الارتفاع هو المسيطر في ظل عمليات الشراء على الأسهم القيادية، مثل: «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«إعمار»، بالإضافة إلى أسهم منتقاة مثل: «العالمية القابضة»، و«آن ديجيتال»، و«الخليج للملاحة» وغيرها.

وأكد البريقي أن السيولة الأجنبية كانت اللاعب والمؤثر الأقوى على الأسواق معتبرها سيولة تقوم باقتناص الفرص في أسواقنا على وقع الأسعار المغرية، مضيفاً أننا لا نستطيع المراهنة على أداء الأسواق في المستقبل القريب، كونها مرهونة كباقي أسواق العالم بالنزاعات التجارية.

وختم قائلاً: «حالة التماسك والسيولة المتركزة على أسهم معينة خلال الأشهر الماضية وهي فترة موسم الصيف، تدعونا للتفاؤل، وهو مؤشر إيجابي للفترة المستقبلية شريطة هدوء النزاعات التجارية وارتفاع الأسواق العالمية، لا سيما وأن موسم الإجازات قد انتهى ومن المفترض عودة الثقة والسيولة إلى مستوياتها الطبيعية.

ثبات المؤشرات

المحلل المالي عميد كنعان، توقع استمرار الشراء الأجنبي بالأسواق خلال جلسات الأسبوع الجاري، الأمر الذي سيؤثر في حجم السيولة وثبات المؤشرات العامة، مما يشكل دعماً للسوق، لافتاً إلى أن الأجانب لم يشتروا حتى الآن كميات كبيرة في أسهم «الإمارات دبي الوطني»، ولا يزال لديهم 14% متبقية، أي ما يقارب 800 مليون سهم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار رفع نسبة الملكية الأجنبية إلى 20%.

ورجح كنعان تدفق المزيد من السيولة، في وقت يعتبر إعادة التقييم المرتقب في «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، الحدث الأبرز والنقطة الفاصلة التي ترسم المعالم المستقبلية للسوق، مبيناً أن بنك «الإمارات دبي الوطني» لا يزال يتداول عند المستويات العادلة للسهم.

ولفت كنعان إلى أننا قد لا نشهد مبيعات كبيرة على السهم، وإنما عمليات تسييل متواضعة، والتي قد يكون لها تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، من حيث تدفق السيولة على أسهم ذات مؤشرات مغرية، والتي لا تزال حتى الآن محصورة في هذا القطاع.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مؤثرات أخرى يعتمد عليها السوق غير المؤشرات الرئيسية، مشيراً إلى أن المؤشر الحالي لا يعكس الصورة الحقيقة لأسواق المال، وقد نجد الحاجة إلى خلق مؤشرات جديدة يتبعها المستثمر، في ظل الحاجة إلى دعم شبه مؤسساتي، في وقت يواصل المستثمر الأجنبي تصدر قائمة المشتريات العام الجاري، أمام غياب المستثمر المحلي.