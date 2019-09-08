موظفون من «تنظيم الاتصالات» يختتمون تدريباً في «الاتحاد الدولي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت مجموعة من موظفي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برنامجاً تدريبياً خاصاً في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف استمر لمدة شهرين ونصف. ويهدف البرنامج التدريبي الذي خضع له الموظفون إلى تأهيل كوادر وطنية شابة قادرة على تمثيل الهيئة في المحافل الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لاسيّما تلك المتعلقة بالاتحاد الدولي للاتصالات، وتعريفهم بالتوجهات العالمية في هذا المجال، وإكسابهم الخبرات اللازمة حول سبل المشاركة الفعالة في تطوير السياسات والمعايير على المستوى الدولي، بما فيه ضمان لمصلحة الدولة وإبراز لجهودها وتعزيز مكانتها العالمية.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تحرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على وضع وتنفيذ الخطط التي من شأنها تأهيل الكوادر الوطنية الشابة للمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية عموماً، وفي اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات بوجه خاص، وذلك تجسيداً لرؤية الهيئة المتمثلة في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات القيادة الرشيدة. إن مشاركتنا الإيجابية في الأطر والفعاليات الدولية المعنية بقطاع الاتصالات العالمي هي تعبير عن انفتاح الإمارات على المعارف والتوجهات والتجارب العالمية والانخراط الإيجابي والفعال في رسم مستقبل عالمي يقوم على الاستدامة والرفاه».

وأكد المدير العام أن هذا البرنامج التدريبي الخاص يأتي تلبية لحاجة الدولة كونها إحدى الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يضم 48 دولة منتخبة، وأضاف : «يناقش مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في اجتماعاته أهم القضايا والمستجدات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظراً لهذا الدور المهم كان من اللازم والضروري تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه الاجتماعات والمشاركة الفاعلة بها».