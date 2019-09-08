لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:



الحلقة (38)



1- خطأ التخطيط أو انعدامه

حماس رائد الأعمال الزائد قد يقوده إلى البدء في مشروعه الناشئ من دون أي تخطيط، مما يسبب هدر رأسمال الشركة الناشئة وتشتت أعمالها من دون وضوح الأهداف التي تسعى إليها. من ناحية أخرى، يمكن أن يخطط رائد الأعمال لشركته الناشئة، ولكن قد تكون خططه غير منطقية ومعتمدة على التقييم الشخصي لرائد الأعمال، من دون الأخذ بالمعطيات الواقعية، مما يسبب فشل المشروع لغياب الواقعية في خطط الشركة الناشئة.

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2- تقمص دور الرجل الخارق

يغفل جزء كبير من مؤسسي الشركات الناشئة عن الغرامة التي يفرضها سوق العمل على المرء، فبمجرد انتمائك إلى عالم ريادة الأعمال، تفقد على الفور جزءاً كبيراً من وقتك الشخصي وحياتك الاجتماعية، وأي محاولة منك لفرض التوازن المثالي، ستجعلك تدور في دائرة مغلقة من الإرهاق ستنتهي بخسارتك لكلا الجانبين؛ عملك وحياتك الاجتماعية.

3- اختيار موقع غير مناسب

وهي من أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى فشل الشركة الناشئة، حيث إن اختيار موقع بعيد عن سوق العمل والشركات المنافسة يؤثر في نجاح الشركة وفي قدرتها على المنافسة في سوق العمل، لهذا ينصح الخبراء بأن تكون الشركة الناشئة في مكان قريب من الشركات المنافسة.