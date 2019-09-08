شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية.."المجموعة المالية" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 29.8%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.6%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 881 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 383.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 372.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

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وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 359 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 314.5 مليون جنيه بنسبة 3.9%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 299 مليون جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 294.1 مليون جنيه، و 242.4 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.6%، 3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.