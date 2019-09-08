شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تفعل الرقابة بنظام "النزيل الخفى" بعد تحديث معايير تصنيف الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة وبعد الإعلان رسميا عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بتفعيل "النزيل الخفى"، وهو أحد النظم الحديثة للتفتيش على الفنادق وقياس مدى جودتها، وهو النظام الذى سيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن معايير التصنيف الجديدة للفنادق المصرية، والتى تتم بالتعاون بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار خبير منظمة السياحة العالمية آلان فيوترى الذى أشرف على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق، إلى أنه تم إدراج لأول مرة بند لقياس مدى جودة الخدمة المقدمة بالفنادق، مما يكون مؤشرا على مدى كفاءة العاملين والتزام الفنادق بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين، مشيرا إلى تفعيل نظام "النزيل الخفي" (Mystery guest) الذى يقوم بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته.

ويتمثل هذا النظام على أن يقوم "النزيل الخفى" بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته، وقياس مدى جودته فى كافة القطاعات بداية من النظافة وحتى التجهيزات والخدمة، والعمالة، وجودة الطعام، ويأتى هذا فى إطار استراتيجية وزارة السياحة لإعادة هيكلة القطاع، والذى يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية أحد محاوره الأساسية.

وتم التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لوضع معايير خاصة بالسلامة المهنية والصحية بالفنادق، وذلك لضمان وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقى، حيث قام الخبير الفرنسى بزيارة مجموعة من الفنادق ذات التصنيفات المختلفة فى عدد من المحافظات السياحية، واختيار عينة منها لدراسة أوضاعها، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له.