شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 43 شركة مصرية تشارك فى معرض هونج كونج لصادرات الخضر والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والغرفة العربية الألمانية المشاركة المصرية فى معرض آسيا فروت لوجستيكا فى الفترة من 04 – 06 سبتمبر 2019 بمدينة هونج كونج بدولة الصين.

وقال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس لـ"الخليج 365" من هونج كونج إن هذا المعرض هو أهم وأكبر المعارض المتخصصة فى تجارة الخضر والفاكهة فى منطقة جنوب شرق آسيا ويعد الثانى عالميا بعد فروت لوجستيكا فى برلين بالمانيا والذى ستنطلق فعالياته فى يناير المقبل.

وأضاف حسين أن المعرض على مساحة تزيد على 36 ألف متر مربع وبلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2018) ما يزيد على 13 ألف زائر منهم 64% من دول آسيا و36% من باقى دول العالم .

فيما تبلغ مساحة الجناح المصرى حوالى 650 متر مربع، تقوم من خلاله 43 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة وسط منافسة عالمية كبيرة.

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بدوره أكد عبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أهمية المشاركة المصرية بالمعرض لأته يمثل البوابة الرئيسية للترويج لمنتجاتنا المصرية لمنطقة جنوب شرق آسيا والتى تعد من اهم فى الأسواق التى يسعى المجلس للانتشار بها لما تحمله من فرص واعدة للصادرات الزراعية المصرية وهو ما يتفق مع الإستراتيجية التى يعمل عليها المجلس فى الوقت الحالى لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية من خلال النفاذ لأســواق جديدة لم تصل إليها صادراتنا الزراعية ســواء على مستوى أسواق جنوب شرق آسيا أو السوق الإفريقى وأمريكا اللاتينية.

وقال دمرداش إنه بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية 4.3 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار خلال الموسم التصديرى الحالى 2018 / 2019، لافتا أن صادرات الفواكه الطازجة تتصدر حيث بلغت حوالى 1.1 مليار دولار، تليها صادرات الموالح يليها صادرات العنب والرمان والفراولة،وتأتى صادرات الخضر الطازجة فى المرتبة الثانية حيث بلغت نحو 641 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس والبصل والطماطم الطازجة وبطاطا حلوة.