شكرا لقرائتكم خبر عن مجنونة يا أوطة.. اعرف بالفيديو أسعار الطماطم وتأثير "الحر" عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية زيادة فى الأسعار، حيث ارتفع السعر أكثر من 2.5 جنيه للكيلو مع نهاية شهر أغسطس وحتى الفترة الحالية، وتتراوح أسعار الطماطم طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة بين 2.5 – 5.5 جنيه مقابل 2 جنيه فى الفترة قبل عيد الأضحى.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"الخليج 365" إن الطماطم من المحاصيل التى تتأثر بدرجات الحرارة، حيث إنه كلما ارتفعت درجات الحرارة ارتفع سعر الطماطم، موضحا أن الكميات المطروحة بالسوق مناسبة جدا، مشيدا بمشروع الصوب الذى أشرفت عليه الدولة، فساهم بشكل كبير فى توفير كميات كبيرة من الطماطم وهو ما أدى إلى توازن الأسعار، حيث إن هذه الفترة كان يصل سعر الطماطم لـ10 جنيهات ولكن توفر الطماطم بتلك الكميات وهو ما حافظ على السعر.

من جانبه أكد إبراهيم عبدالله أحد تجار سوق العبور لـ"الخليج 365" والمتخصص فى تجارة الطماطم أن أسعار الطماطم كانت أسعارها منخفضة منذ عيد الفطر، حيث كان السعر الكيلو بـ1 – 2 جنيه، وأنه كان يتم بيع أغلب الكميات إلى المصانع لإنتاج الصلصة، مشيرا إلى أن الأسعار ستتأثر على نتيجة أكثر من موجة حارة تعرضت البلاد، وذلك خلال فترة فاصل العروات، مشيرا إلى أن الأسعار لديه اليوم تتراوح بين 3 – 3.5 جنيه.