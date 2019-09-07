موجز أخبار اقتصاد مصر.. تراجع الذهب 13جنيها.. وانخفاض الأسمنت لـ670 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 7-9-2019 العديد من الأحداث سواء خارج مصر من خلال مؤتمر استثمارى مهم فى بولندا، أو داخل مصر فيما شهدت الأسعار حالة من الاستقرار، وتراجع الذهب 13 جنيها فى يومين. تراجع سعر الذهب 13 جنيها على مدار يومين.. وعيار 21 بـ697 جنيها للجرام القابضة للغزل: تخفيض سعر قنطار قطن بحرى لـ2300 جنيه أقل من المتوقع استقرار أسعار الدواجن عند 21 جنيها .. والبيض عند 30 جنيها الحكومة: مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يخدم 3700 مستثمر اجتماع يضم 4 وزارات بولندية مع مسؤلين مصريين لزيادة التجارة البينية Advertisements شعبة مواد البناء: انخفاض أسعار الأسمنت لـ670 جنيها والحديد لـ11800 جنيه للطن هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة بـ 3 معارض دولية بأربيل وهونج كونج البترول تبحث فرص التعاون مع جنوب السودان لتقديم الخبرات بأنشطة البحث تراجع سعر الذهب 13 جنيها على مدار يومين.. وعيار 21 بـ697 جنيها للجرام

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