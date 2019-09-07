شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال موتورز" تعلن التعاون مع "جوجل" لدعم خدمات تقنية بسياراتها بداية من عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم "جنرال موتورز" استخدام أنظمة "أندرويد" المملوكة لـ"جوجل" لدعم خدمات تقنية وترفيهية في سياراتها بداية من عام 2021.



ويعني ذلك أن سيارات "جنرال موتورز" سوف تستخدم المساعد الصوتي الخاص بـ"جوجل" وتطبيقات كتطبيق الخرائط وغيرها من التطبيقات المتاحة في متجر "بلاي ستور".



وكشفت شركة السيارات الأمريكية عن أن جميع مركباتها العاملة خارج السوق الصيني سوف توفر كافة تطبيقات "جوجل بلاي ستور" مع تشغيله عبر نظام "أندرويد 10".

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هذا، وتعكف "جنرال موتورز" على بناء أنظمة تقنية وترفيهية عن طريق "أندرويد" منذ عام 2016، وتعمل على دمج الكثير من خدمات التطبيقات بسياراتها.



وكانت "جوجل" قد أعلنت عن نسخة "أندرويد" يمكن دمجها مع السيارات للمرة الأولى منذ سنوات قليلة مع "فولفو" السويدية.



ومن الجدير بالذكر أن سهم "جنرال موتورز" (GM) ارتفع بنسبة 0.1% واختتم جلسة الجمعة عند 38.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 38.9 دولار وأقل سعر عند 38.5 دولار.